Винисиус стал владельцем футбольного клуба. Сделку закрыли сегодня

Контракт вингера «Мадрида» Винисиуса Жуниора истекает в 2027 году и сейчас его агенты ведут активные переговоры с клубом. К бразильцу есть стойкий интерес из Саудовской Аравии, где ему могут дать огромные деньги, а также сильно озолотить «сливочных».

По данным Cadena SER, Винисиус хотел бы остаться в «Мадриде», но при этом существенно увеличить зарплату − до 25 млн евро за сезон. Сейчас он, по данным Capology, получает 20,8 млн евро. Клуб не хочет поднимать зарплату до таких значений, так как это может ухудшить обстановку внутри команды.

Сегодня стало понятно, в том числе для чего Винисиусу Жуниору такие деньги. Как утверждает UOL, вингер вместе с партнерами закрыл сделку по покупке клуба второго португальского дивизиона «Алверка».

В начале января Forbes со ссылкой на Record писал, что бразильцу покупка команды может обойтись примерно в 10 млн евро.

Сейчас команда идет на втором месте в португальской сегунде. В прошлом здесь играли Деку, Рикарду Карвалью, Манише и Сергей Овчинников. Последний раз «Алверку» в элите видели аж в сезоне-2003/04.