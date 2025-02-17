😱 Сложно поверить, но Гринвуд – подарок с небес для «МЮ»

Нападающий «Марселя» Мэйсон Гринвуд уже летом может оказаться в топ-клубе.

Англичанин привлек внимание «ПСЖ». Парижане могут подписать игрока конкурентов уже через несколько месяцев.

По некоторым данным, «Марсель» даже получил конкретное предложение на сумму £62,4 млн.

Но и это не все. Больше всех трансфер может обрадовать «Манчестер Юнайтед», который получит долю от трансфера Гринвуда. Точный размер компенсации неизвестен, но речь идет о 40-50% от суммы всей сделки, что соответствует £25-32 млн.

Также напомним, что «Марсель» купил Гринвуда за £26 млн.

В текущем сезоне Лиги 1 у Гринвуда 14+3 за 22 матча.