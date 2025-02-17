💥 Антони – новый Геракл Ла Лиги. Сразу стал лучшим в «Бетисе» – а что там фанаты «МЮ»?

Антони не потребовалось даже месяца, чтобы превратиться из главного объекта насмешек фанатов АПЛ в одного из героев Ла Лиги.

Едва бразилец сменил «МЮ» на «Бетис», как тут же стал отлично играть и регулярно забивать. Три матча – трижды лучший игрок. Три гола подряд! Это точно тот Антони?

«МЮ» же продолжает тонуть в АПЛ – «манкунианцы» уже пробили 15-ю строчку в турнирной таблице. И есть ощущение, что даже это не предел.

Теперь давайте почитаем самые популярные комментарии фанатов «МЮ» после успехов нежеланного бразильца.

💭 «Антони на самом деле выглядит игроком за 100 млн. «Манчестер Юнайтед» действительно был его проблемой».

💭 «А точно он так хорош или Ла Лига так плоха?»

💭 «Лига фермеров!»

💭 «Начал путь к «Золотому мячу».

💭 «Проблема в чинах «Манчестер Юнайтед» и болельщиках. Они будут переплачивать игрокам, а ожидания психологически задавят футболистов. Все забывают, что дни Алекса Фергюсона закончились, а британские игроки сильно переоценены».

💭 «Уберите «Барселону», «Реал» и «Атлетико» – вы получите очень среднюю лигу. Техничную, но без серьезной конкуренции. В АПЛ нет легких матчей».