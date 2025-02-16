Гасперини может побить рекорд «Ювентуса» Аллегри по заработанным очкам. Вот сколько ему осталось

Субботняя ничья «Аталанты» против «Кальяри» (0:0) принесла главному тренеру Джан Пьеро Гасперини 600-е очко в Серии А. Теперь он занимает второе место среди тренеров, набравших наибольшее количество очков в элите с одним клубом.

Он уступает лишь рекорду Массимилиано Аллегри − 663 очка за два захода работы с «Ювентусом».

Чтобы обогнать Аллегри, Гасперини нужно набрать 64 очка, при условии, что последний не будет переназначен на третий срок в Турин. Это вполне достижимо до конца следующего сезона.

До конца кампании-2024/25 остается 13 матчей, а это значит, что можно набрать максимум 39 очков. Учитывая, что «Аталанта» набирала 60+ очков в семи из последних восьми сезонов Серии А, не исключено, что Гасперини опередит Аллегри где-то в середине следующего сезона.

На данный момент Гасп занимает восьмое место по общему количеству очков, набранных тренерами Серии А, − 941. До конца текущего сезона он, скорее всего, догонит Карло Анчелотти, занимающего седьмое место с 950 очками.

Карло Маццоне − шестое место с 970 очками, что означает, что «Аталанте» придется выиграть все 13 оставшихся матчей, чтобы Гасперини смог догнать его в этом году.

Лучано Спаллетти занимает пятое место с 996 очками, Аллегри − четвертое с 1012-ю, Нильс Лидхольм − третье с 1 038, Нерео Рокко − второе с 1159-ю, а Джованни Траппатони − первое с 1264 очками.