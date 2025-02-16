😱 «Ливерпуль» готов выложить больше £100 млн за «идеальное» усиление атаки

Испанские СМИ пророчат большой трансфер «Ливерпуля» будущим летом.

По некоторым сообщениям, Арне Слот хочет сделать «качественный скачок», подписав топ-нападающего.

Речь идет об Александере Исаке. Известна даже предполагаемая сумма трансфера, которая устроит «Ньюкасл». £108 млн готовы выложить «скаузеры» за шведского нападающего.

Слот считает, что 25-летний форвард станет идеальным дополнением атаки. Он не только добавит глубину команде, но и предложит новые тактические варианты в атаке.

Также важно отметить, что «Ливерпуль» – не единственный претендент на игрока. За Исаком активно следит «Арсенал», который также ищет варианты усиления атаки.