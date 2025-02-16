🧨 «Этого хочет Ла Лига или Тебас?» «Барселона» вновь не соответствует правилу 1:1. О топ-форварде можно забыть... 😩

Mundo Deportivo пишет, что «Барселона» по-прежнему не соответствует правилу 1:1.

Каталонцы не смогли выправить финансовую ситуацию, несмотря на хороший доход от продажи VIP-мест. Если сине-гранатовые хотят летом подписать нового игрока, то им придется искать «новые рычаги», либо продавать игроков.

Фанаты откровенно устали от этой ситуации.

💭 «Этого хочет Ла Лига или Тебас?»

💭 «А летом нам нужен нападающий».

💭 «Мы устали от этого».

💭 «Как это работает? Почему испанские команды так сильно страдают? В Англии даже клубы из нижней части таблицы могут позволить себе большие трансферы, а в Испании все команды, кроме «Мадрида», страдают финансово. Я понимаю, что доход имеет значение, но так ли плоха Ла Лига в этом смысле по сравнению с Премьер-лигой?»

💭 «Ха-ха. Недавно они сказали, что клуб вернулся к правилу 1:1. Боже, это просто безумие, Ла Лига делает жизнь намного сложнее для всех клубов, кроме «Мадрида».