🧠 А Пеп уже нашел замену де Брюйне! Угадаете?

Вы уже слышали, что дни Кевина де Брюйне в «Манчестер Сити» подходят к концу. Капитан «горожан» может покинуть клуб уже летом, и даже известно, в каком направлении. Кевина ждут в МЛС.

Возникает вопрос: Как Пеп Гвардиола заменит де Брюйне? И TBR Football утверждает, что ответ уже есть.

Шарль де Кетеларе – главный претендент на роль нового «рыжего гения» «Ман Сити».

(Еще один) бельгийский хавбек станет главной целью англичан на лето. В текущем сезоне полузащитник «Аталанта» оформил 5+5 в 24 матчах Серии А. Его трансферная стоимость оценивается в €34 млн, но, скорее всего, компенсацию значительно превысит рыночную цену.