«Барселона» может сделать подписание Леау приоритетной задачей на лето. Но при одном важном условии 😨

Нападающий «Милана» Рафаэл Леау заинтересовал «Барселону».

Португалец может стать главной трансферной целью каталонцев на летний трансферный период. Главное и самое важное условие – непопадание «Милана» в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Тем не менее, высокая рыночная стоимость Леау может стать серьезной помехой для перехода игрока в стан сине-гранатовых.

А нужен ли вообще «Барсе» Леау, учитывая уровень игры Ламина Ямаля и Рафиньи? Обратимся к соцсетям.

💭 «Лучший вариант на эту позицию».

💭 «А как насчет денег и регистрации? Или снова будем надеяться, что все будет бесплатно?»

💭 «Нам не нужен вингер. Лучше подписать грамотного нападающего».

💭 «Рафа действительно может стать отличным вариантом для «Барселоны», если «Милан» не попадет в ЛЧ. Тогда его можно будет подписать дешевле».

💭 «Лучше Исака купить».

Мнения разделились. А вы что думаете?