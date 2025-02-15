🤔 «Он должен собраться и сказать себе: «Я сделаю это». Райт придумал, кем заменить Хавертца
Легенда «Арсенала» Иан Райт предложил Рахима Стерлинга на роль сменщика Кая Хавертца.
Ранее стало известно, что Хавертц пропустит остаток сезона из-за травмы. Немец в ближайшие дни сделает травму, после чего приступит к восстановлению.
Райт считает, что это хороший шанс для Стерлинга, чтобы проявить себя.
«Для Кая эта травма просто разрушительна. Травмы подколенного сухожилия на такой долгий срок – это очень серьезно.
Хавертц имеет важную роль в команде. Теперь эта возможность появится у Рахима Стерлинга. Он должен собраться и сказать себе: «Я сделаю это». В противном случае он уйдет с не лучшей репутацией.
Поклонники тоже верят – вы можете услышать их реакцию. Если у Рахима что-то не выходит, то фанаты мгновенно реагируют. Это текущая ситуация», – считает Иан Райт.
А сможет Стерлинг заменить Хавертца?
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