🤔 «Он должен собраться и сказать себе: «Я сделаю это». Райт придумал, кем заменить Хавертца

Легенда «Арсенала» Иан Райт предложил Рахима Стерлинга на роль сменщика Кая Хавертца.

Ранее стало известно, что Хавертц пропустит остаток сезона из-за травмы. Немец в ближайшие дни сделает травму, после чего приступит к восстановлению.

Райт считает, что это хороший шанс для Стерлинга, чтобы проявить себя.

«Для Кая эта травма просто разрушительна. Травмы подколенного сухожилия на такой долгий срок – это очень серьезно.

Хавертц имеет важную роль в команде. Теперь эта возможность появится у Рахима Стерлинга. Он должен собраться и сказать себе: «Я сделаю это». В противном случае он уйдет с не лучшей репутацией.

Поклонники тоже верят – вы можете услышать их реакцию. Если у Рахима что-то не выходит, то фанаты мгновенно реагируют. Это текущая ситуация», – считает Иан Райт.

А сможет Стерлинг заменить Хавертца?