🎥 Аморим сравнил «Тоттенхэм» с «МЮ» и себя с Постекоглу. Получилось не в пользу соперников

В ближайшем туре АПЛ «Тоттенхэм» дома примет «Манчестер Юнайтед». Обе команды переживают не лучшие времена, занимая соседние строки в турнирной таблице, но есть нюанс − тринадцатую и четырнадцатую. Расстояние до еврокубковой зоны у «Юнайтед» такое же, как и до зоны вылета.

И у «МЮ», и у «Тоттенхэма» есть проблемы с составом, но разные: манчестерский клуб переживает падение формы, тогда как у лондонского просто вылетала половина команды. Перед очной встречей Рубена Аморима попросили сравнить себя с Энджем Постекоглу и тем кризисом, в котором находятся манкунианцы и «шпоры».

«Я большой поклонник Энджа Постекоглу. Я могу понять связь между мной и Энджем, у нас одинаковые проблемы. При всем уважении, я в более крупном клубе с более сильным давлением.

Он хороший парень и очень хороший тренер, он хочет играть в футбол правильно. Выбирая эту профессию, мы знаем, что это здорово, но потом приходится испытывать это давление, когда вы не выигрываете».