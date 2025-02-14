«Сейчас там только деньги». Кубо из «Сосьедада» звали в Саудовскую Аравию – игрок объяснил, почему отказал

В прошлом его называли «японский Месси» и некоторое время он провел в академии «Барселоны» – Ла Масии. Каталонцы нарушили правило о трансфере несовершеннолетних игроков и Такефусо Кубо вынужденно вернулся в Японию. Спустя четыре года его купил «Мадрид», но за «сливочных» он ни разу не сыграл.

«Королевский клуб» отдавал его в аренды, где он неплохо проявлял себя, но все еще был недостаточно хорош для основы. Кубо нашел себя в «Сосьедаде», в котором играет сейчас, но за ним следят многие европейские топ-клубы. Не обходят его стороной и в Саудовской Аравии. Правда, по заявлению игрока, пока такой вариант совсем без шансов.

«Я получил предложение из Саудовской Аравии и отклонил его. Я хочу играть с лучшими и против лучших. Если однажды Саудовская лига станет лучшей лигой, я уеду. Сейчас же там только деньги. Я должен остаться в элитной лиге, это моя мечта».

За такое отношение к собственной карьере Такефусо Кубо можно только аплодировать. Ему только 23 года и все у него впереди.