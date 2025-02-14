🎥 Журналист назвал эту неделю лучшей для «Тоттенхэма». Постекоглу рассмеялся и выдал шутку в ответ 😂

Результаты «Тоттенхэма» в АПЛ оставляют желать лучшего. Команда идет на четырнадцатом месте, проигрывая тринадцатому «МЮ» 2 очка и отставая от еврокубковой зоны на четырнадцать.

У тренерского штаба «шпор» есть справедливое оправдание: во-первых, команда лишилась основного вратаря Викарио, во-вторых, вылетели практически все основные центральные защитники. Энджу Постекоглу пришлось придумывать велосипед, а клубу выходить на зимний трансферный рынок.

Но на этой неделе для «Тоттенхэма» появились хорошие новости: Викарио приступил к тренировкам, почти готов Мэддисон, Удоджи, Одобер и Джонсон. Все еще отсутствуют Мики ван де Вен (подколенное сухожилие), Раду Дрэгушин (колено), Кристиан Ромеро (пах), Ришарлисон (икра), Тимо Вернер (подколенное сухожилие) и Доминик Соланке (колено).

Во время пресс-конференции один из журналистов отметил эти хорошие новости, задав следующий вопрос:

Журналист: Возможно, что это ваша лучшая неделя… (имея в виду, что некоторые игроки вернулись после травм).

Постекоглу : Потому что у нас не было игр? И мы не проиграли. Это была достойная неделя, да.

В зале все рассмеялись, а разговор продолжился. Журналист отметил, что Эндж в последнее время был ворчливым и даже злым, на что тренер ответил:

«Вполне справедливо. Мне приходится делать все это три раза в неделю, иногда без сна. Дайте мне немного слабины. Имею в виду, что я не могу всегда быть кипучим и веселым. Слушай, должен сказать, я оценил тот факт, что на неделе не было матчей. Вчера вечером ужинал с семьей, когда мой сын сказал: «Похоже, что ты давно не играл, папа». Знаете, прошло всего четыре дня, это цикл, в котором мы все находится. Не только я, но и другие тренеры. Когда ты постоянно в этом, попадаешь в этот цикл, становится немного утомительно, но ты знаешь, что должен делать. Альтернативы нет. Я не могу не делать то, за что я отвечаю. Когда не приходится отвечать по два-три раза на одни и те же вопросы, то можно перевести дух. Надеюсь, вернусь к тому состоянию, которое было у меня раньше».

Какой же Постекоглу юмористичный и не ворчливый!