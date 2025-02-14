📸 Хавбек «АЗ» забил лучший еврокубковый гол этой недели − дальним со штрафного в «девятку». Показываем на скриншотах

24-летний хавбек «АЗ Алкмар» Свен Мейнанс забил самый красивый гол недели в Лиге Европы. А, возможно, и во всех еврокубках.

Нидерландский клуб получил право на стандарт примерно в семи метрах от штрафной, причем мяч установили посередине, что явно не давало преимущество. К точке подошли двое − Свен Мейнанс и Пер Копмейнерс, родной брат Тена из «Ювентуса».

Копмейнерс сделал вид, что будет бить он, но остановился прямо перед мячом и дал ударить Мейнансу с левой.

Стенка подпрыгнула, но ей это не помогло, так как траектория полета была выше.

Вратарь отчаянно прыгнул в правый от себя угол, но мяч настолько точно шел в «девятку», что шансов было не так много.

Все дело в том, что Мейнансу удалось подкрутить мяч так, что он слегка обогнул стенку, при этом набрав высоту, а потом нырнул вниз. Идеально!