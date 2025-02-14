🧠 Еще одно доказательство, что Почеттино – гений. Посмотрите, каким он видит идеального футболиста

Можно ли отнести Маурисио Почеттино к тренерам экстра-класса? Наверное, да. Все-таки не каждому удается поработать в «ПСЖ», «Тоттенхэме» и «Челси».

Тогда давайте серьезно отнесемся к его футбольным взглядам. Маурисио попросили собрать идеального футболиста.

Почеттино предпочел:

– правую ногу Роналдиньо;

– левую ногу Месси, либо Марадоны;

– скорость Мбаппе;

– силу Кейна;

– футбольный интеллект Верратти;

– характер Модрича.

А есть кто-то, подходящий по всем этим параметрам?