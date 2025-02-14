🧠 Еще одно доказательство, что Почеттино – гений. Посмотрите, каким он видит идеального футболиста
Можно ли отнести Маурисио Почеттино к тренерам экстра-класса? Наверное, да. Все-таки не каждому удается поработать в «ПСЖ», «Тоттенхэме» и «Челси».
Тогда давайте серьезно отнесемся к его футбольным взглядам. Маурисио попросили собрать идеального футболиста.
Почеттино предпочел:
– правую ногу Роналдиньо;
– левую ногу Месси, либо Марадоны;
– скорость Мбаппе;
– силу Кейна;
– футбольный интеллект Верратти;
– характер Модрича.
А есть кто-то, подходящий по всем этим параметрам?
А что если:
-правая нога Бэкхема
-левая нога Роберто Карлоса
-скорость Ботмана
-сила Гаттузо
-интеллект Зидана
-характер Роя Кина