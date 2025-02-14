😡 Маунт получил новую волну ненависти фанов «МЮ». Что он сделал? Просто сходил на регби 🤷‍♂️

Еще и кашлял.

Давайте прямо: Мэйсон Маунт не в почете у болельщиков «Манчестер Юнайтед». Англичанин в клубе уже два года, но ощутимой пользы по-прежнему не принес.

Оправдание есть – поток травм. Но и это не новость, ведь Мэйсон всегда был подвержен изрядной травматичности.

Было даже легкое ранение

Но раздраженные фанаты «МЮ» все равно недовольны – их клуб выложил €60 млн за игрока, который только лечится. И смотрит регби.

В чем они не правы?

💭 «Два года. Два года. Два года…»

💭 «Где возмущение? Или это проблема только, если речь о Рэшфорде или Санчо?»

💭 «Сосредоточься на футболе, позорник».

💭 «Приходи играть, чувак. Или уйди на пенсию и убирайся из моего клуба. Просто получает деньги и ничего не делает. Прошло уже два сезона».

💭 «Наследник Люка Шоу, который сменил Фила Джонса».