Худший «МЮ» Фергюсона в XXI веке. Тут позор в ЛЧ, изгнание Кина и не только

«Иди к черту, Фергюсон!»

«Не думаю, что мы способны обыграть кого-либо».

Когда так говорит тренер «Манчестер Юнайтед», то подразумевается: «Да, черт возьми, дела идут не просто скверно, а откровенно паршиво: мы на самом дне, и будет лучше сказать об этом вслух».

Легко поверить, что это слова Рубена Аморима. Португалец уже обогатил фольклор «Олд Траффорд» предположением: «Возможно, мы худшая команда в истории «МЮ».

Но нет.

Так говорил Алекс Фергюсон одним безрадостным вечером октября 2005-го. Только что «Манчестер Юнайтед» опозорился в гостях у «Мидлсбро». Оглушительные 1:4 против аутсайдера с 16-й строчки. Можно ли вляпаться еще круче?

Оказалось, да. Через полтора месяца после кошмара на «Риверсайде» «Ман Юнайтед» рухнул на последнее место в группе Лиги чемпионов. А Фергюсон дважды за сутки получил немыслимый вопрос: он уверен, что его не уволят?

Что? Мы не ослышались?

Таким был сезон-2005/06. Сезон, который завершился в топ-2 АПЛ и победой в Кубке лиге, проверил самого успешного тренера чередой ударов, неудач, скандалов. Одна низшая точка сменялась другой. Фергюсон пережил свою худшую европейскую ночь, потерял капитана, главного бомбардира и даже безусловную любовь «Олд Траффорд».

«То, что виделось осенью карьеры Фергюсона, стало скорее зимой», – зафиксировал журналист Дэниэл Тэйлор, позже превративший дневниковые записи о двух сезонах «МЮ» (отвратительный 2005/06 и бесподобный 2006/07) в книгу о гении великого шотландца.

Что же обусловило самое мрачное время для «Манчестер Юнайтед» Алекса Фергюсона в XXI веке?

Первый год Глейзеров

К лету 2005-го «Юнайтед» уже два сезона был без чемпионского титула – в эпоху АПЛ такое случилось впервые. Сначала «Арсенал» прошел сезон без поражений (много лет спустя Фергюсон признал, что это достижение не перекрыть). А затем Премьер-лиге явилась новая сила – «Челси» Моуринью. Чемпионство лондонцев отдавало безжалостностью машины. Ее детали брались на заказ, сверкали хромом и позволяли давить любое сопротивление.

С большими переменами столкнулся и «Манчестер Юнайтед». Клуб перешел к Малькому Глейзеру. 76-летний бизнесмен из Флориды, не обладающий должным здоровьем, чтобы хоть раз посетить «Олд Траффорд», завершил скупку акций, начатую в 2003 году.

В своей первой спортивной франшизе – клубе НФЛ «Тампа Бэй Бакканирс» – Глейзеры быстро поменяли тренера. В автобиографии Фергюсон писал, что тогда не переживал за свою работу, но его волновало, сколько денег выделят на трансферы. «Я тренер. Я работаю на клуб, принадлежащий американцам», – так шотландец обозначил позицию и потом не раз в медиа называл Глейзеров «великолепными» и «превосходными для «Манчестер Юнайтед».

Болельщики же противились новому режиму и устраивали регулярные протесты. Призывали Фергюсона уйти в отставку. Фанатов беспокоило, что хитрая схема приобретения за 790 миллионов фунтов утопит клуб в долгах. Визит на стадион для троих сыновей Глейзера закончился в полицейском фургоне. Там спасались от сердитой толпы, посылавшей вслед машине обозленное «Умри, Глейзер, умри».

Не самая дружелюбная атмосфера, правда?

«Иди к черту, Фергюсон!» Фанатов бесила новая тактика

Больше всего на свете трибуны «Олд Траффорд» не хотели двух вещей: слышать фамилию «Глейзеры» и предательства 4-4-2.

Классическая расстановка была почти святыней. Частью истории «Манчестер Юнайтед». Так выиграли ЛЧ-1999. К такой схеме привыкли поколения болельщиков.

Это очень большие традиции. Правда, не делайте глупостей.

Не смейте. Знайте: это никому не понравится…

«МЮ» начал сезон, выстроившись 4-5-1.

Фергюсон уже заигрывал с похожей тактикой в 2001-м, внедряя Верона. Как почитатель испанского и итальянского футбола он мечтал привить команде более континентальный стиль. Новый отход от канона совпал с возвращением Карлуша Кейруша на роль ассистента. Фанатов не особо впечатлял факт: помощник их тренера был фигурой такого калибра, что его приглашали работать в «Реал».

Португальцу приписывали слишком большое (и негативное) влияние на Фергюсона. Журналисты даже задавались вопросом: не будет ли правильнее указывать Кейруша полноценным тренером наравне с Ферги, а не ассистентом. Болельщики вешали на Кейруша всю скуку на поле. Его прозвали «Queirozzz».

После сенсационного поражения от «Блэкберна» (1:2 в 6-м туре) Кейруш дал интервью португальскому изданию O Jogo, избранные цитаты из которого вскоре долетели до Англии. Мало кому понравилось прочитанное: «Люди требовали, чтобы мы использовали расстановку 4-4-2. В матче с «Блэкберном» мы так и поступили – и проиграли. Вот почему футбол – это игра, в которой воображение и, в большинстве случаев, глупость не знают границ». А-а-ауч. Кейруш сорвался на британцев, обвинив в плохом переводе.

Тема с 4-4-2 так била в нерв, что Фергюсон пошел на беспрецедентный шаг – бан клубного телеканала MUTV. Да, это случилось в самом деле! Ведущий в эфире высказал мнение, что «Юнайтед» стоит вернуться к проверенной тактике, а не оставлять впереди одинокого Ван Нистелроя. Это разозлило Фергюсона. Хотя вопрос висел в воздухе, и эксперты круглыми сутками обсуждали, что новая схема не работает.

Но слышать сомнения от MUTV Фергюсон был не готов. Тренер отказался общаться с клубным каналом, пока не получит извинения и гарантии, что больше такого не повторится. «Даже по меркам Фергюсона это было экстраординарно. В кругах медиа MUTV называли Pravda TV. Главным правилом для ведущих было соглашаться с каждым словом Фергюсона и лопаться от смеха после каждой его шутки. Если бы его поймали за кражей цветов на Южном кладбище, они бы придумали оправдание», – поражался Дэниэл Тэйлор, в те годы освещавший для The Guardian дела «МЮ».

Тот матч с «Блэкберном» стал пиком общего разочарования. Всех все достало – тактика, скованность «Юнайтед», внезапно оставленный в запасе Руни – и это привело к шокирующим сценам. «Ничто не подготовит вас к тому, чтобы увидеть сэра Алекса Фергюсона, над которым насмехаются и которого оскорбляют болельщики «Манчестер Юнайтед». Он [Фергюсон] выглядел выжатым, с тяжелыми мешками под глазами и морщинами на лице. Казался опустошенным. Может быть, слегка напуганным», – описывал события того поразительного вечера Тэйлор.

«Олд Траффорд» не мог в один момент отвернуться от давшего им все тренера. Но Тэйлор слышал недовольных в каждом из секторов стадиона. А особенно – за тренерской скамейкой. До Фергюсона долетала вся ругань.

«Иди к черту, Фергюсон!»

«Вали, Кейруш!»

«МЮ» пропустил на 81-й минуте, и к концу трибуны массово опустели. Ферги-тайм? Не в этот раз.

1:4 от аутсайдера спровоцировали взрывное интервью Роя Кина. Фергюсон выставил его из клуба

5 октября 2005-го «МЮ» грохнулся на дно. Безжизненные 1:4 с «Мидлсбро» отразили проблемы павшего гиганта: тусклая игра и моральный надлом. Все было так плохо, что в программе Match of the Day матч назвали худшим за все время Фергюсона в Манчестере. По иронии именно здесь Криштиану Роналду забил 1000-й гол «Ман Юнайтед» в Премьер-лиге.

Поражение и последовавшие за этим события породили один из главных мифов эпохи сэра Алекса.

Кассету-которую-никому-нельзя-смотреть.

Травмированного Роя Кина позор с «Мидлсбро» застал в Дубае. Капитан не досидел в баре до конца, но увидел достаточно. Его появление на MUTV в ближайший понедельник обещало много интересного. Сурового Роя ждали в эфире Play the Pundit – там матчи «Юнайтед» разбирали с футболистами.

Уж Кину было что сказать.

Но по телевизору 30-минутное интервью ирландца не показали. Выпуск Play the Pundit не вышел в указанные 18:00. Вместо этого пустили матч молодежки. Что-то явно пошло не по плану.

Что именно было не так, мы знаем только по описаниям. Вне клуба никто не видел запись интервью Кина. Возможно, кассету уничтожили. Или поместили в сейф и договорились навсегда забыть код доступа.

Но Daily Mirror не был бы прожженным таблоидом, если бы не выведал горячие подробности. Что, по слухам, обошлось в 15 тысяч фунтов. У эксклюзива такого уровня была соответствующая цена.

Кин хорошенько прошелся по Рио Фердинанду: «Лишь потому что тебе платят 120 тысяч фунтов и ты играешь хорошо 20 минут в неделю, ты считаешь себя суперзвездой».

Выразил непонимание, «почему Шотландия сходит с ума по Даррену Флетчеру».

Стрелы Кина зацепили Эдвина Ван дер Сара и молодых игроков – Джона О′Ши и Кирана Ричардсона.

Согласно Daily Mirror, Кин еще и заявил: «Ходят разговоры, что в январе мы должны пригласить новых игроков. Но мы должны сделать наоборот. Следует избавиться от лишних. В команде больше нет личностей. Им задают вопросы, но у них нет ответов».

Вот. Это. Да.

MUTV не осмелился показать все это. После серии телефонных звонков решение зависело от Фергюсона. Шотландец собрал всю команду и устроил коллективный просмотр.

В интервью The Athletic Уэйн Руни вспоминал: «Мы посмотрели это вместе. Рой спросил, есть ли у кого-то из игроков вопросы, и все ответили «нет». Потому что, если честно, это было не так ужасно. Но в итоге разгорелся спор между Роем и тренером. Слово за слово – и вот я вижу, как Алекс Фергюсон прыгает через стол. Мне было 19, и я подумал: «С ума сойти».

Гари Невилл писал в автобиографии: «Рой утверждал, что некоторые моменты раздули до невероятных размеров. Но некоторые, как утверждал тренер, были явно не тем, что хочется крутить по MUTV, когда команда испытывает трудности».

По воспоминаниям Фергюсона, недовольство критикой партнеров высказал Ван дер Сар. Ответом стало: «Кто ты вообще такой и что знаешь о «Манчестер Юнайтед».

«После всего того яда, что он вылил на нас во время совместного просмотра, с ним было покончено», – отстаивал свое решение Фергюсон в биографии.

А именно – убрать Кина из клуба. На полгода раньше, чем заканчивался контракт.

«Все успокоилось, и на следующий день Рой тренировался. Затем, спустя полчаса, мы увидели его, уезжающим на машине. Мы видели его в последний раз», – рассказывал Руни.

Когда Фергюсон объявил основному составу о расставании с капитаном, Ван Нистелрой схватился за голову: «Вот дерьмо».

… На обложке свежего номера фанатского журнала Red Issue Фергюсон распинал Кина: «Ты не должен был говорить такое об игроках».

«Нет. Это должен был сказать ты», – отвечал Кин.

«Челси» Моуринью был слишком крут для этого «МЮ»

Построившая бренд на эпатаже и колкостях букмекерская контора Paddy Power первой назвала «Челси» чемпионами АПЛ (тогда – еще Премьершип, вот такие это были времена). И анонсировала выплаты всем поставившим на «Челси».

Проблема была в том, что прошло всего 7 туров. Только-только начался октябрь.

Вторая проблема заключалась в убийственном факте: ни у кого не было сил и возможностей оспорить досрочную коронацию.

Не менее склонная к выходкам The Sun устроила другой аттракцион: пообещала 10 тысяч фунтов тому, кто первым забьет «Челси». Ждать пришлось 7 туров. 641 минуту футбола.

Перед приездом на «Олд Траффорд» «Челси» выиграл в 10 турах из 11. В Манчестере принимали положение вещей. «Если сравнить наш состав с «Челси»… Это говорит само за себя. Основные или запасные – неважно, почти все там выступают за сборные и играли на чемпионатах мира. У нас попросту нет такой глубины состава», – обозначил Ван Нистелрой.

Голландец признавал, что «МЮ» совсем не тот: «Когда я пришел четыре года назад, мы были непобедимы. Приятное ощущение. У меня бывало по 4-5 хороших моментов за матч. Сейчас все по-другому. Мы не можем держать мяч. Наша уверенность пропала. Я не знаю, что происходит».

И вот наступило 6 ноября.

«Ман Юнайтед» выиграл 1:0 и нанес «Челси» первое поражение в лиге за 386 дней. Забил Флетчер – один из тех, кто вздохнул свободнее с изгнанием Кина.

Фергюсон обыграл Моуринью с шестой попытки и чувствовал, что в этот вечер мяч на его стороне.

На пресс-конференции он поинтересовался, какой длинной была беспроигрышная серия «Челси». Не получив ответа, он пристыдил собравшихся: «Что, вы не знаете? Просто прекрасно. Вот такие вы журналисты. И вы имеете наглость критиковать меня, хотя не в состоянии выполнять свою работу. Для журналиста нет ничего важнее, чем ресерч. А вы расселись тут, ни черта не смысля. Все вы. С меня хватит. Великолепно».

Победа позволила «МЮ» перевести дух (ненадолго), но никак не повлияла на чемпионскую гонку. «Челси» финишировал с 8-очковым отрывом. Чуть снизив планку в сравнении с предыдущим сезоном.

В случае «Челси» это означало 91 очко вместо прошлогодних 95.

Ночь в Лиссабоне. «Юнайтед» с треском вылетел из Лиги чемпионов

Лига чемпионов подкинула «МЮ» вполне проходимую группу: «Бенфика», «Вильярреал» и «Лилль». Но сонный «МЮ» доигрался до того, что евровесна зависела от матча 6-го тура в Португалии.

И там случилось фиаско.

«Юнайтед» проиграл 1:2 и не вышел из группы ЛЧ впервые за 11 лет. Финиш на последнем месте оставил даже без утешительного билета в Кубок УЕФА.

«Фергюсон одиноко сидел на скамейке. Странно инертный в то время, как «Бенфика» оправилась от раннего гола Скоулза, сравняла счет, вышла вперед и взяла матч под контроль. После финального свитка он не оглядываясь направился прямо в туннель. Выглядя совершенно измотанным. При посадке в самолет мы увидели, какое на него свалилось напряжение. Его выдавали ногти. Обгрызенные до мяса», – описал тягостное впечатление Тэйлор.

У Фергюсона уже не боялись спрашивать об увольнении

Уволить Фергюсона? Это, наверное, неудачная шутка?

Кому вообще такое могло прийти в голову? Безумцам? Тем, кому уже нечего терять?

Что ж. Добро пожаловать в 2005 год. Кризис «МЮ» дошел до точки, когда важнейшая фигура в современной истории «Юнайтед» вызывала не только трепет и уважение, но и сомнения.

И даже больше, чем сомнения.

«Десять причин, почему Ферги должен уйти», – опубликовал манифест фанатский сайт. Текст сопровождался имитацией документа P45, который работник в Великобритании получает после увольнения. С подписью Малькома Глейзера.

«Мне бы хотелось, чтобы Кин указал пальцем и за пределы поля. Чтобы прозвучало: «Ферги на выход. Кейруш – аут. Рио – аут. Все, за исключением Руни, аут. Закопайте ответственного за газон, вздерните диджея, сожгите все пироги». Поражение 1:4 от «Мидлсбро» вгоняет в краску, но я бы предпочел получить 1:14 от «Челси», приведи это к чистке на «Олд Траффорд». Пока мы и правда не подобрались к черте «Да кто вообще такие эти «Манчестер Юнайтед», – обострял ситуацию автор The Times Мик Хьюм.

Накануне решающего матча с «Бенфикой» прозвучало нечто прежде недозволенное.

– Алекс, если команда не пройдет дальше (мы все надеемся, что такое не случится), будут ли уместны рассуждения, как это отразится на вашем будущем?

«Фергюсон моргает, с трудом веря в услышанное. Этот вопрос идет вразрез со всеми правилами, что он установил в общении с прессой. О чем можно и о чем нельзя спрашивать. Мы словно в ковбойском фильме, когда свистит ветер, а мимо проносится перекати-поле», – зафиксировал драматичность момента Дэниэл Тэйлор в своей книге.

– Даже не буду отвечать.

– Это не резонный вопрос?

– Я здесь, чтобы говорить о матче, а не о своем будущем.

– Но разве тут нет связи?

Когда ночной кошмар стал реальностью и «МЮ» вылетел, акция по подрыву авторитета Фергюсона продолжилась: «Алекс, вы говорили о перестройке. Но учитывая финансовые последствия этого поражения, вы уверены, что именно вам доверят работу по восстановлению?»

Ну вы только представьте.

В Sunday Times уже даже знали, как все свершится. «Его уход будет внезапным. Небольшое заявление на клубном веб-сайте. Короткий пресс-релиз. Возможно, накануне первой игры сборной Англии на чемпионате мира».

«Почему я должен разговаривать с людьми, которые закапывают меня?» Фергюсон объявил войну журналистам

По коридорам «Олд Траффорд» разошелся слух, будто на обратном пути из Лиссабона журналисты отметили вылет «МЮ» шампанским.

Только этого не хватало.

Фергюсона и так переполняла обида.

«Есть люди, которые пытаются выжить меня из клуба… И они занимаются этим вот уже десять лет», – многозначительно заявил он.

Отношения патриарха «МЮ» с журналистами всегда были своеобразны.

В его духе было пошутить, что он «предпочел бы скорее неделю в тюрьме, чем еще пять минут в журналистской компании». А когда The Sun послала репортера спросить Фергюсона о мышах на поле «Олд Траффорд» (грызунов видели даже у центрального круга), тот, явно довольный собой, ответил: «Не знаю насчет мышей, но у нас чертовски большая проблема с крысами». И показал на переполненный журналистами зал.

«У Фергюсона было особое умение переключаться с ярости на хорошее настроение в течение 60 секунд. Самое незначительное замечание могло вывести его из себя. Это продолжалось несколько минут. Затем его лицо приобретало привычный оттенок, и он как ни в чем не бывало интересовался, остались ли еще вопросы.

Если жертвой был не ты, он мог даже хитро подмигнуть или понимающе улыбнуться на прощание. В следующий раз он уже вел себя так, будто тебе все это померещилось. Он никогда ничего не забывал. И это заставляло дважды подумать перед тем, как задать вопрос, который ему не понравится», – описывал грани переменчивого характера Тэйлор.

Критика после катастрофы в Лиге чемпионов спровоцировала холодную войну Фергюсона с журналистами.

Вскоре после лиссабонской ночи он дал пресс-конференцию, которая длилась всего 74 секунды. В 86 словах кратко рассказал о травмированных и отвесил дежурный комплимент «Уигану», следующему сопернику «МЮ». После чего ушел.

Вскоре в интервью помилованному MUTV Фергюсон объяснил мотивы: «Пресса ненавидит «Манчестер Юнайтед». Прямо сейчас они пытаются разобщить клуб, отвернуть игроков от болельщиков и болельщиков от игроков. Они уже перегибают палку. Переходят на личности».

Через несколько дней Фергюсон установил новые правила. Он больше не хотел проводить отдельные пресс-конференции для различных типов медиа. Теперь задетый за живое тренер самого востребованного клуба Англии собирал всех на едином брифинге. Сводя все общение с журналистами до десяти минут в неделю. И больше никаких интервью с игроками до конца сезона.

«Почему я должен разговаривать с людьми, которые закапывают меня? Вылет из Лиги чемпионов вызвал не только критику, которую я могу принять, но и оскорбления меня как тренера», – не скрывал обид Фергюсон.

Для газетчиков такие ограничения были шокирующими. Их сталкивали с телевизионщиками, которые моментально пересылали в эфир каждое сказанное Фергюсоном слово. Печатной прессе приходилось ждать выхода газет на следующее утро.

Фергюсон оттаял через пару месяцев. После тяжелейшего периода «МЮ» шел на поправку.

И шотландец все-таки отдавал должное журналистам, которых видел из недели в неделю. Правда, для этого пришлось пнуть репортера Sky Sports. Тот попросил прокомментировать новость, что «Реал» обошел «МЮ» по доходам.

«Зачем ты приходишь на пресс-конференцию о футболе и сыпешь этими вопросами о бизнесе? Это не ко мне. Остальные парни тут – настоящие спортивные журналисты и футбольные фанаты, понимаешь? Позволь им ради разнообразия спросить что-нибудь о футболе и выполнить свою работу», – разразился Фергюсон.

Словно желая убедиться в сказанном, Фергюсон даже устроил викторину на знание истории Кубка Англии. И когда правильные ответы журналиста Daily Telegraph дошли аж до «Сандерленда»-1973, Фергюсон закончил словами одобрения: «Ты в порядке, сынок».

«Юнайтед» взял Кубок Лиги. Может, все было не так плохо?

В Кубке Англии сразу не задалось. «Юнайтед» умудрился не забить «Бертону» из пятого дивизиона и нарвался на переигровку. Для «Бертона» это было как спрыгнуть с качелей сразу в космос, их некоторые матчи собирали по 119 человек. Сотворившие сенсацию футболисты постучались в раздевалку соперника и попросили сувениры вроде автографа Руни.

В пятом раунде выпал «Ливерпуль». Выезд на «Энфилд» получился из таких, которые лучше не вспоминать. «Ман Юнайтед» проиграл 0:1 и надолго потерял Алана Смита: он пытался заблокировать удара Риисе и сломал ногу. Какой кошмар. Озлобленные трибуны «Энфилда» праздновали травму соперника, будто «Ливерпуль» забил гол.

Зато внезапный успех пришел в Кубке лиги. Прежде Фергюсон лишь раз брал третий по статусу трофей (в далеком 1992-м) и обычно проявлял полное равнодушие. Потому-то журналисты и удивились, услышав от шотландца накануне финала: «Это замечательное кубковое соревнование, нам всегда тут нравилось. Кубок лиги дает отличную возможность считать сезон успешным. Мы очень довольны быть в финале».

Некоторые воскресные газеты написали, что в случае поражения Фергюсона могут уволить.

В финале «Юнайтед» без проблем разобрался с «Уиганом» (4:0). Но на скамейке запасных уже тикал таймер. Там вне себя от гнева сидел Ван Нистелрой. Фергюсон предпочел в старте Луи Саа – как благодарность за голы в предыдущих раундах. А когда в конце тренер выпустил на поле новичков Неманю Видича и Патриса Эвра («Хотел, чтобы они почувствовали вкус победы, почувствовали радость от завоевания трофея»), голландец при всех обругал Фергюсона.

И приблизил свой конец.

Ван Нистелрой – еще одно шокирующее прощание «МЮ» в бесконечно тусклом сезоне

После скандального финала Ван Нистелрой и Фергюсон не разговаривали. Шотландец все больше убеждался, что обиженный форвард отравляет атмосферу.

В последнем сезоне на «Олд Траффорд» Руд много ругался с партнерами. Особенно доставалось Роналду. Голландца бесило трюкачество Криштиану и покровительство со стороны Кейруша. На одной из тренировок он грубо сыграл против Рона и издевательски спросил: «Побежишь жаловаться к своему папочке?». Ван Нистелрой имел в виду как раз Кейруша, но получилось очень болезненно: осенью 2005-го у Роналду умер отец.

В 38-м туре, последнем матче сезона, «Юнайтед» играл дома с «Чарльтоном». Победа гарантировала второе место. И Фергюсон даже не включил в заявку Ван Нистелроя – по-прежнему главного бомбардира с «МЮ» с 21 голом в АПЛ. Разъяренный Руд сразу направился в аэропорт и сел на рейс до Амстердама.

Все было кончено.

«Сезон и должен был завершиться на такой ноте – спорной и шокирующей. «Юнайтед» выиграл Кубок лиги, но Фергюсон запомнит его по раннему вылету из Лиги чемпионов, оскорблениям на игре с «Блэкберном», позору с «Бертоном», разрыву отношений с Кином, нежелательному поглощению семьей Глейзеров, бесконечным спекуляциям о его будущем и вот теперь расставанию с Ван Нистелроем.

… «Юнайтед» заканчивал сезон в образе футбольных «Роллинг Стоунз». Неспособные найти прежнюю магию, уже слегка потрепанные. Никакого удовлетворения. Все устали, с нетерпением ждут перерыв. Не только физически, но и эмоционально», – подвел итог Дэниэл Тэйлор.

Ван Нистелрой ушел летом. «Манчестер Юнайтед» поставил на Руни и Роналду и выиграл три следующих чемпионата.

Тучи расступились.

Почему Фергюсон не мог без жвачки и зачем стучал по часам в конце матчей? Гид по привычкам сэра Алекса в «МЮ»

Про финал ЛЧ-1999 «МЮ» – «Бавария» вы знаете все. Или нет?

Фото: Gettyimages.ru /Clive Brunskill, Phil Cole, Alex Livesey, Laurence Griffiths; East News /JEAN AYISSI / AFP, ATTILA KISBENEDEK / AFP, POOL / AFP