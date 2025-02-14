😨 «Арсенал» нашел замену Хавертцу в молодежке. Но есть проблема – ему 15 лет

«Арсенал» знает, как заменить Кая Хавертца!

Daily Mail пишет, что у «канониров» есть идея обратиться к руководству АПЛ с просьбой допустить к матчам одного из игроков молодежной команды.

Речь о Максе Даумане, которому лишь 15 лет. И по правилам он еще не может играть в лиге. Однако, кадровая ситуация «Арсенала» вынуждает клуб искать потенциальное усиление. Хавертц больше не поможет команде в сезоне, а в лазарете по-прежнему остаются Букайо Сака, Габриэл Мартинелли и Габриэл Жезус.

15-летний Дауман – не профильный нападающий. Его основная позиция – атакующий полузащитник. Лучше всего его манеру игры можно описать словами тренера академии «Арсенала» Густаво Оливейры: «Кака».

По правилам лиги, Дауман не сможет выйти на поле в матче АПЛ до 16 лет. Но «Арсенал» хочет, чтобы чиновники «проявили понимание».

Считается за усиление?