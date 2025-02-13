«Мадрид» и «Арсенал» страдают от травм. Из здоровых игроков команд можно собрать супер-состав

У лондонского «Арсенала» и «Мадрида» есть одна общая беда − огромное количество травм. Причем у каждой из команд пострадали разные линии − у английского клуба это нападение, а у испанского − защита.

Вот как выглядит лазарет обеих команд по состоянию на 13 февраля 2025 года:

А что если объединить здоровых футболистов обеих команд в один большой супер-состав? Получится команда, которая способна решать великие задачи.

Посмотрели бы на такой клуб? Пишите в комментариях.