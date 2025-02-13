Экс-вратарь «МЮ» Фостер рассказал о малоизвестном пункте, который есть в контрактах вторых вратарей

Два года назад вратарь многих английских клубов Бен Фостер завершил карьеру и плотно занялся подкастом Fozcast. В беседе с бывшим тренером вратарей сборной Англии Дэйвом Уотсоном он затронул тему бэкапов. Оказывается, бонусы запасных голкиперов выше, чем у основных.

«Когда ты, например, вратарь номер два, твой контракт будет отличаться [от обычного]», − сказал он. − Он будет гораздо более стимулирующим. Не такая высокая основная зарплата, как у первого вратаря, но если он будет играть, то бонусы за участие в матчах гораздо выше ».

«Если будешь сидеть на скамейке запасных в АПЛ, я могу гарантировать, что получишь какой-то бонус. И это только за то, что ты просто сидишь. Когда ты запасной вратарь, ты обязан иметь такой пункт в своем контракте.

Игроки на поле получат что-то, но вратарь [бэкап] получит больше, потому что он знает, что его работа в этот день − и большую часть сезона − будет заключаться в сидении на скамейке запасных. Шансы выйти на поле очень малы».