Полгода назад у Бенталеба во время предсезонки остановилось сердце. Игрок вернулся к тренировкам – его встретили аплодисментами

Хавбек «Лилля» Набиль Бенталеб вернулся к тренировкам в общей группе. Чуть более полугода назад он мог не только закончить карьеру, но в моменте его жизни угрожала опасность.

Игроки французского клуба, а также все работники клубной базы, выстроились в коридор и тепло поприветствовали возвращение алжирца.

В середине июня 2024 года в разгар межсезонья «Лилль» напугал футбольных болельщиков новостью о том, что 29-летний хавбек клуба Набиль Бенталеб почувствовал себя плохо: его беспокоило сердце. Тогда игрока в экстренном режиме отправили в больницу, где первые прогнозы о будущей карьере были неутешительны.

Чуть позже более глубокое обследование показало, что состояние игрока лучше, чем ожидали. Игроку, который терял сознание и для восстановления сердечного ритма которого использовали дефибриллятор, провели операцию. Ему поставили кардиостимулятор, с которым, к примеру, в Серии А играть нельзя: протокол ужесточили после смерти Давиде Астори.

Бенталеб в принципе мог не оказаться в «Лилле», так как у клуба во время медосмотра были вопросы по его состоянию. В итоге сделка не сорвалась и он перешел из «Анже» в родной клуб − Набиль воспитывался в академии «догов».