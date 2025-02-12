📸«Майк, да что происходит?» Меньян умудрился пропустить после дальнего удара в ближний угол 🤯

Всего трех минут хватило «Фейеноорду», чтобы открыть счет в домашнем матче против «Милана».

Бразилец Игор Пайшао решился на дальний удар из левого угла штрафной, а вратарь россонери Майк Меньян пропустил в ближний. Мяч взлетел над французом и оказался в воротах после отскока от перчаток.

Скорее всего, был небольшой рикошет от игрока «Милана», который дезориентировал вратаря. Кроме того, газон достаточно влажный после выпавших осадков. Но все это не оправдание для футболиста такого уровня, как Меньян.

Вот что написали в комментариях болельщики:

💭«Майк, да что происходит с тобой?»

💭«Не очень хорошая игра вратаря».

💭«В 95% случаев он показывает элитный уровень, но иногда у него бывают вот такие моменты».

💭«Мяч слегка подпрыгнул перед ним, но все равно это какая-то катастрофа».

💭«Плохая неделя для вратарей».