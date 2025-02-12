Шведский «АИК» представил шикарную спецформу. Это торжество стиля и магия черного

В последние годы многие футбольные клубы по всему миру в сотрудничестве с техническими спонсорами выпускают специальные футбольные комплекты. У них нет нумерации − первая, вторая или третья.

Обычно за появлением новой формы есть какая-то история или памятная дата. По данным Footy Headlines, шведский клуб «АИК» в ближайшие дни представит шикарный черный комплект. Так как на официальном сайте про него еще нет ни слова, а клубу в этом сезоне исполняется 134 года, что не круглая дата, остается лишь предполагать, чему она будет посвящена.

«АИК» вместе с «Гетеборгом» и «Мальме» входит в большую тройку шведских клубов. Чемпионат нового сезона еще не стартовал, а последний раз команда становилась чемпионом аж в 2018-м.

Это совсем не мешает шведам быть стильными. Просто оцените, как шикарно выглядит форма и коробка, в которой ее будут продавать.

В 1891 году 23-летний типограф по имени Исидор Беренс решил создать универсальный спортивный клуб, членом которого мог бы стать каждый. Так родился Allnmänna Idrottsklubben (в буквальном переводе – спортивный клуб для всех). С тех пор за «АИК» закрепилась репутация одной из самых стильных команд в мире, которую укрепил термин Smokinglirare («Смокинг-отряд»), родившийся из богатой истории клуба.

В Nike не первый раз обращаются к этому термину. Пять лет назад американцы вдохновились формой «АИК» 1920-х и 1930-х, выпустив вот такую джерси.

Стиль или нет?