🤡 «Уеду в Саудовскую Аравию». Как же люто кринжанул Нуньес – здесь 50 секунд, после которых вы захотите порвать с ним контракт

Нападающий «Ливерпуля» Дарвин Нуньес поскромничал на совместном интервью с Луисом Диасом.

Колумбиец заявил, что у его партнера в гараже четыре машины. Но немного ошибся.

«Я вожу «Ламборгини». Сколько машин? Три в Испании и две в Англии», – сказал Нуньес.

«Ухх… Это много денег», – отреагировал Диас.

«Пфф… Мне нужно больше денег, Арне», – скромно заметил Нуньес.

Ведущий предложил Дарвину попросить Диаса больше пасовать, чтобы он мог чаще забивать и получать больше денег.

Дарвин шепотом ответил: «Уеду в Саудовскую Аравию».

А вот фанам «Ливерпуля» вообще не смешно.

💭 «Лютое дерьмо».

💭 «Пожалуйста, Саудовская Аравия. ПОЖАЛУЙСТА».

💭 «Нам не смешно, пожалуйста, исчезни».

💭 «Хотя бы в «Ньюкасл» его отправьте».

💭 «Два клоуна».