🤡 «Уеду в Саудовскую Аравию». Как же люто кринжанул Нуньес – здесь 50 секунд, после которых вы захотите порвать с ним контракт
Нападающий «Ливерпуля» Дарвин Нуньес поскромничал на совместном интервью с Луисом Диасом.
Колумбиец заявил, что у его партнера в гараже четыре машины. Но немного ошибся.
«Я вожу «Ламборгини». Сколько машин? Три в Испании и две в Англии», – сказал Нуньес.
«Ухх… Это много денег», – отреагировал Диас.
«Пфф… Мне нужно больше денег, Арне», – скромно заметил Нуньес.
Ведущий предложил Дарвину попросить Диаса больше пасовать, чтобы он мог чаще забивать и получать больше денег.
Дарвин шепотом ответил: «Уеду в Саудовскую Аравию».
А вот фанам «Ливерпуля» вообще не смешно.
💭 «Лютое дерьмо».
💭 «Пожалуйста, Саудовская Аравия. ПОЖАЛУЙСТА».
💭 «Нам не смешно, пожалуйста, исчезни».
💭 «Хотя бы в «Ньюкасл» его отправьте».
💭 «Два клоуна».