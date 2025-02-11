🫣 Уже следят. На ван Дейка есть четыре претендента 🔥

Газета El Nacional пишет, что на подписание Вирджила ван Дейка претендуют мюнхенская «Бавария», «Ювентус», «Реал» и «Барселона».

Клубы интересуются кандидатурой голландца на тот случай, если он решит не продлевать контракт с «Ливерпулем».

Тем временем портал F365 уверяет, что Вирджил намерен играть за «Барселону», поскольку давно хочет перейти именно в каталонский клуб.

Фанаты в раздумьях.

💭 «Он пытается использовать нас, чтобы получить лучший контракт. Я уже это видел. Но игрок хороший».

💭 «Всего наилучшего».

💭 «Ван Дейк и «Барселона» – интересное комбо».

💭 «Чувствую, что летнее трансферное окно будет безумным».

💭 «Что Лапорта готов сделать ради этого?»