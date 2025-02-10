Рэшфорд перезапускает себя в «Астон Вилле»? Вот каким инсайдом поделился Романо

В воскресенье вечером форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд, отданный в полугодовую аренду в «Астон Виллу», дебютировал за новый клуб. Его команда в Кубке Англии победила «Тоттенхэм» − 2:0.

Англичанин получил всего 25 минут игрового времени, но успел впечатлить местных болельщиков. Похоже, что не только их, а ведь он в команде только неделю.

Известный инсайдер Фабрицио Романо в традиционном дайджесте поделился краткой информацией, которую он получил из стана бирмингемцев.

«Эмери им очень доволен. У него хорошее отношение к делу, он хорошо тренируется. Сейчас ему, конечно же, потребуется некоторое время, чтобы вернуть лучшую форму, но пока переход на него повлиял положительно».

Похожими инсайдами не так давно делилось издание Daily Mail: тренеру «Астон Виллы» понравилось общение с Рэшфордом, а также то, что он занимался индивидуально, когда остальные получили выходной. Сложилось впечатление, что Маркус все еще голоден к футболу и готов сражаться за место в основе.

Верите, что у него получится?