Пеп называл его лучшим форвардом штрафной. 39 лет одному из самых хладнокровных нападающих

Радамелю Фалькао исполнилось 39. Для многих он запомнится героем цитаты-мема Валерия Карпина, но этот пост – очередное напоминание и о его таланте.

Пеп Гвардиолы называл колумбийца лучшим форвардом внутри штрафной, хотя бывший форвард «Атлетико», «Монако», «Челси» и «МЮ» был хорош и за ее пределами.

Фалькао – это не только умные открывания и мастерство в завершении. Пиковый Радамель – это еще агрессию, координацию и атлетизм.



Давайте запомним пикового Фалькао не только по фразе Карпина. У нас огромное исследование его игры