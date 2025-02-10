Аморим спасает «МЮ» из кризиса: готовится увести топ-воспитанника «Барсы»

«Манчестер Юнайтед» готовит предложение в 40 млн евро за Алекса Бальде, сообщает El Nacional. Англичане видят в 21-летнем левом защитнике ключевого игрока на ближайшие годы.

Бальде – воспитанник Ла Масии и важный игрок основы «Барселоны». В этом сезоне он провел 31 матч, забил в Суперкубке Испании и отдал пять ассистов. Средняя оценка по сезону: 7,3.

Transfermarkt оценивает защитника в 50 млн евро.

Станет ли Бальде частью перестройки «Юнайтед» при Амориме?