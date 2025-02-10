Рафинья изменил игру. Рейтинг футболистов «Барселоны» за матч против «Севильи» 4:1
Педри был прекрасен.
Рафинья сыграл на трех разных позициях в атаке и с каждой позиции сделал гол. Бразилец очень важен для планов Ханси Флика, именно он изменил игру во втором тайме.
Педри – это фантастика. Его передачи входят в привычку, но даже это не мешает наслаждаться ими так, словно видишь в первый раз.
Хорошую работу проделали футболисты обороны: Иньиго Мартинес и Пау Кубарси отметились ассистами, Эрик Гарсия забил гол, а Войчех Шченсны не дал сопернику возможности переломить ход игры своими голами. Отличная работа.
Фермин Лопес вышел, сделал работу и ушел. Обидное удаление, игрок не рассчитал усилия в очередной попытке вернуть мяч своей команде, за такой даже ругать странно.
Не задался матч у Гави и Рональда Араухо. Уругваец покинул поле из-за полученной травмы, а Гави схлопотал желтую карточку. В любом случае команда стала лучше после замен.
Стоит похвалить футболистов за настрой с которым они вышли на второй тайм. В момент удаления команда не рассыпалась и довела дело до победы.
🔙 Фабрицио Романо:
Флик хочет вернуть позитивную атмосферу! Он верит, что в игроках есть огромное качество - ему нравится играть с молодыми талантами. Флик чувствует, что «Барса» - это супер топовый клуб, где можно сделать что-то историческое. Он одержим идеей приехать.
Спустя неполный сезон, хочется сказать, что я очень рад, что Флик возглавил Барсу.