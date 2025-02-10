Рафинья изменил игру. Рейтинг футболистов «Барселоны» за матч против «Севильи» 4:1

Педри был прекрасен.

Рафинья сыграл на трех разных позициях в атаке и с каждой позиции сделал гол. Бразилец очень важен для планов Ханси Флика, именно он изменил игру во втором тайме.

Педри – это фантастика. Его передачи входят в привычку, но даже это не мешает наслаждаться ими так, словно видишь в первый раз.

Хорошую работу проделали футболисты обороны: Иньиго Мартинес и Пау Кубарси отметились ассистами, Эрик Гарсия забил гол, а Войчех Шченсны не дал сопернику возможности переломить ход игры своими голами. Отличная работа.

Фермин Лопес вышел, сделал работу и ушел. Обидное удаление, игрок не рассчитал усилия в очередной попытке вернуть мяч своей команде, за такой даже ругать странно.

Не задался матч у Гави и Рональда Араухо . Уругваец покинул поле из-за полученной травмы, а Гави схлопотал желтую карточку. В любом случае команда стала лучше после замен.

Стоит похвалить футболистов за настрой с которым они вышли на второй тайм. В момент удаления команда не рассыпалась и довела дело до победы.

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