«Бернабеу» приносит «Мадриду» умопомрачительные деньги. Вот о каких суммах идет речь

«Мадрид» превратил домашний стадион «Сантьяго Бернабеу» в машину по зарабатыванию больших финансов. Как утверждает Marca , годовой доход от арены составил около 307 млн евро.

Эта сумма может вырасти до 354 млн, так как стадион функционировал не в полном объеме. По словам источника, это примерно 1 млн евро в день, 29% от общего клубного дохода в 1,12 млрд евро.

Такие впечатляющие цифры получились даже при некоторых неудачах, таких как отмена концертов, большее количество запросов на покупку абонементов, чем мест, поступающих в продажу, а также без Sky Bernabeu (ресторана под крышей арены). В нем будут 200 эксклюзивных мест по цене 50 тысяч за год. Это еще примерно 10 млн дохода.

По подсчетам Marca, 19 матчей Ла Лиги, минимум 6 матчей Лиги чемпионов на «Бернабеу», без Кубка Испании, Суперкубка Испании и других турниров − каждый из них принесут около 10 млн евро дохода от матч-дэя.

Откуда такие цифры? Стоимость билетов выросла, появились более дорогие вип-зоны, места в которых могут продаваться на долгие годы вперед за 230 тысяч евро. Клуб оценил доходы от самых дорогих мест на «Бернабеу» в 83 млн евро.