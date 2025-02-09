А знаете, кого Анри считает лучшим полузащитником в истории АПЛ? Он даже не раздумывал перед ответом 😳

Легенда «Арсенала» Тьерри Анри без колебаний назвал величайшего полузащитника английской Премьер-лиги.

Француз назвал фаворита еще в сентябре 2020-го.

«Пол Скоулз. Следующим был бы Стивен Джеррард. Они очень близки. Но я должен выбрать Скоулза. Он был лучшим по видению игры. Каждый раз, когда мы играли против них, нам нужно было найти способ его остановить, это правда.

Я думаю, что Стиви Джи очень близок. Но Пол на первом месте. У вас, ребята, в Англии фактически лучший полузащитник мира.

Пятью годами ранее Генри попросили более широко назвать, кто, по его мнению, был лучшим игроком Премьер-лиги века, и его ответ был таким же», – заявил Анри.

Как думаете, что бы Анри ответил сейчас?