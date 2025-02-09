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Разговор Васкеса и Сото Градо после того самого пенальти. В этот момент «Реал» потерял очки

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Лукас Васкес был в ярости из-за того, как арбитр Сото Градо назначил пенальти в пользу «Атлетико» в матче против «Реала» (1:1).

В конце первого тайма испанец подошел к судье, чтобы выяснить, почему только фол Орельена Тчуамени в штрафной был расценен как умышленный.

Васкес открыто требовал объяснений, но Градо встал в оборонительную позицию и ответил капитану «Реала»:

«В реальном времени я этого не увидел… На замедленном повторе все выглядит как пенальти».

Похоже, арбитр давал понять, что именно команда VAR оказала на него давление, заставив пересмотреть эпизод на мониторе.

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