Разговор Васкеса и Сото Градо после того самого пенальти. В этот момент «Реал» потерял очки
Лукас Васкес был в ярости из-за того, как арбитр Сото Градо назначил пенальти в пользу «Атлетико» в матче против «Реала» (1:1).
В конце первого тайма испанец подошел к судье, чтобы выяснить, почему только фол Орельена Тчуамени в штрафной был расценен как умышленный.
Васкес открыто требовал объяснений, но Градо встал в оборонительную позицию и ответил капитану «Реала»:
«В реальном времени я этого не увидел… На замедленном повторе все выглядит как пенальти».
Похоже, арбитр давал понять, что именно команда VAR оказала на него давление, заставив пересмотреть эпизод на мониторе.