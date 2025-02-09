🔥 «У меня не было слов». Фалькао прокомментировал легендарный твит о «переходе» в мадридский «Реал»

Помните, как 10 лет назад Радамель Фалькао переполошил футбольный мир?

Нет, речь не об очередном голе. Просто в соцсетях колумбийца появился твит: «Мечта сбылась. Хала Мадрид».

Вскоре после публикации, таинственное сообщение было удалено.

Колумбиец объяснил, что это было:

«Я помню, что это было примерно 29 или 30 августа 2014 года. Шел матч с «Монако». Это не мог быть я, потому что шла игра. Я чувствовал себя плохо, поэтому был на скамейке. Когда я вошел в раздевалку, наш итальянский тренер посмотрел на меня, подняв голову, и показал этот твит.

Он был в моем аккаунте, но это было невозможно. У меня не было слов, я быстро удалил его. Шел матч, но я ничего не понял», – признался Радамель.

Это вы, хакеры Переса?