Левандовски возвращается. Возможный стартовый состав «Барселоны» на матч против «Севильи»

Гави тоже.

Оборона

Иньиго Мартинес сыграл свои первые минуты в прошлом матче, но его пока поберегут и не будет выпускать со стартового свистка. В такой ситуации дадут игровую практику Рональду Араухо , который засиделся на скамейке в последнее время.

Полузащита

Дани Ольмо тоже начнет матч со скамейки, чтобы не торопить события, а вот Гави готов выходить на поле с первых минут. Фермин Лопес останется на скамейке, как вариант для фланга во втором тайме. Марк Касадо должен выходить вместо Френки де Йонга , хотя Флик еще может передумать.

Нападение

Роберт Левандовски вернется в стартовый состав. Их трио станет ключевым для матча против «Севильи», а уже во втором тайме ожидаем Феррана Торреса , он сейчас в отличной форме.

Ничья в мадридском дерби дает «Барселоне» возможность вплотную приблизиться к лидерам. Главное эту возможность не упустить. «Севилья» может преподнести неожиданные сюрпризы.

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