Левандовски возвращается. Возможный стартовый состав «Барселоны» на матч против «Севильи»
Гави тоже.
Оборона
Иньиго Мартинес сыграл свои первые минуты в прошлом матче, но его пока поберегут и не будет выпускать со стартового свистка. В такой ситуации дадут игровую практику Рональду Араухо, который засиделся на скамейке в последнее время.
Полузащита
Дани Ольмо тоже начнет матч со скамейки, чтобы не торопить события, а вот Гави готов выходить на поле с первых минут. Фермин Лопес останется на скамейке, как вариант для фланга во втором тайме. Марк Касадо должен выходить вместо Френки де Йонга, хотя Флик еще может передумать.
Нападение
Роберт Левандовски вернется в стартовый состав. Их трио станет ключевым для матча против «Севильи», а уже во втором тайме ожидаем Феррана Торреса, он сейчас в отличной форме.
Ничья в мадридском дерби дает «Барселоне» возможность вплотную приблизиться к лидерам. Главное эту возможность не упустить. «Севилья» может преподнести неожиданные сюрпризы.
Без каких либо колебаний надо брать 3 очка сегодня 😎