«Челси» хочет летом подписать Луиса Диаса. Но есть и другой вариант 😦
Колумбийское издание Antena 2 считает, что нападающий Луис Диас может сменить клуб.
«Челси» рассчитывает подписать звезду «Ливерпуля» будущим летом. Предполагаемая сумма трансфера еще не установлена, но синие готовы сделать «конкурентное» предложение.
Крайний вариант – «Челси» дождется, когда у Диаса истечет контракт с «Ливерпулем» и подпишет его на правах свободного агента. Соглашение колумбийца с «мерсисайдцами» истекает в 2027-м.
Отмечается, что «Челси» готов сделать Диаса самым высокооплачиваемым игроком клуба.
Хороший трансфер?