«Челси» хочет летом подписать Луиса Диаса. Но есть и другой вариант 😦

Колумбийское издание Antena 2 считает, что нападающий Луис Диас может сменить клуб.

«Челси» рассчитывает подписать звезду «Ливерпуля» будущим летом. Предполагаемая сумма трансфера еще не установлена, но синие готовы сделать «конкурентное» предложение.

Крайний вариант – «Челси» дождется, когда у Диаса истечет контракт с «Ливерпулем» и подпишет его на правах свободного агента. Соглашение колумбийца с «мерсисайдцами» истекает в 2027-м.

Отмечается, что «Челси» готов сделать Диаса самым высокооплачиваемым игроком клуба.

Хороший трансфер?