Однажды Месси отыграл матч в футболке «Атлетико». Да, было такое – уже будучи ключевым в «Барсе»

В сети всплыла ретро-фотография Лионеля Месси в форме «Атлетико» – и многие болельщики были озадачены.

Фейк? Нет, все совершенно реально.

В 2009 году Месси участвовал в благотворительном матче, организованном Фондом «Атлетико Мадрид» и Фондом Пупи Хавьера Дзанетти.

Игра прошла в родном городе Лео – Росарио (Аргентина), где он надел футболку «Атлетико» в составе команды Макси Родригеса.

Матч под названием «Солидарность без границ» помог собрать средства для поддержки нуждающихся детей в Аргентине.