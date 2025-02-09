Всего семь совместных матчей за «Барсу», но уже в команде мечты Шченсного. И это не Ямаль

Войцех Щенсны дал интервью Gazzetta Dello Sport, где голкипера «Барселоны» попросили назвать лучших игроков, с которыми он делил поле за всю карьеру.

Вот его команда мечты:

Пишчек – Кьеллини – Бремер – Канселу – Касорла – Тотти – Педри – Криштиану Роналду – Анри – Левандовски

Интересно, что несмотря на всего семь совместных матчей, Педри попал в этот список. Очевидно, это говорит о невероятном таланте полузащитника «Барселоны».