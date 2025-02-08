💥 Райан Рейнольдс, остановись! Звездный актер может купить второй футбольный клуб – из высшей лиги 😱

Звезда Голливуда Райан Рейнольдс продолжает воплощать в реальность мечты фанатов Football Manager. Владелец «Рексхэма» хочет купить еще один футбольный клуб!

В английско-валлийский футбол Рейнольдс ворвался в 2021-м, купив пакет акций «Рексхэма». И сделка, судя по всему, оставила только хорошие впечатления, потому что теперь Райан хочет купить еще один клуб. Но теперь уже поближе к дому – в MLS.

Владельцы «Ванкувера» выставили клуб на продажу, а одним из претендентов считается именно Рейнольдс, который, к слову, родом именно из Ванкувера.

Официальной информации о переговорах не было, но… был убедительный намек. Еще в декабре.

«У нас есть идея, куда бы вы могли направить свою энергию», – обратился «Ванкувер» к Рейнольдсу в соцсетях.

И Райан ответил:

«Каждый игрок «Рексхэма» отметил, насколько прекрасен Ванкувер. Это самый высокий комплимент, который кто-либо может мне сделать.

Быть на стадионе и видеть, как мои ребята играют с «Уайткэпс», это уровень сюрреализма, который я никогда не смогу полностью осознать. Оказаться в этом городе на несколько дней – лучшее лекарство на Земле».

Хватит сил на два клуба?