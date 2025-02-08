😱 У «Барсы» есть главная трансферная цель лета – звезда «Баварии»

Испанский журналист Рико пишет, что у «Барселоны» есть главная трансферная цель на ближайшее будущее.

По информации источника, клуб нацелен на подписание хавбека «Баварии» Джамала Мусиалы.

Клуб понимает, что это будет очень сложная задача, но продолжит попытки оформить трансфер. Ханс-Дитер Флик в восторге от навыков Мусиалы и считает, что он отлично впишется в связку с Педри.

Но фанаты не видят смысла в трансфере.

💭 «Зачем? Нам не нужен игрок на этой позиции».

💭 «Это было бы безумие».

💭 «Сложно себе это представить».

💭 «Дорого и не очень нужно».