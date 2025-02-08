Только один игрок всегда доверяд Роналду во время пенальти. Остальные готовились к добиванию

Марсело завершил карьеру, и Криштиану Роналду не мог не откликнуться. «Мой брат, какая невероятная карьера! Мы многое прожили вместе: победы, титулы, незабываемые моменты. Ты не просто партнер по команде – ты друг на всю жизнь», – написал португалец.

Девять лет они были неразлучны в «Реале». Вместе взяли 25 трофеев, пять раз выиграли Лигу чемпионов. Роналду всегда был надежным пенальтистом, но не все его партнеры ждали гола без оглядки. Марсело – другой. Он не просто верил, он заранее поднимал руки вверх, зная, что мяч окажется в сетке.

Когда Криштиану уходил из «Реала», Марсело сказал: «Больше чем партнер – брат, которого футбол мне подарил». Теперь настал момент проводить Марсело.