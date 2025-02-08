Винисиус отказался от предложения «Реала» о продлении. А теперь обновил аватар, где целует эмблему. Что происходит?

Винисиус Жуниор – один из самых желанных игроков в мире. В прошлом году он отказался от гигантского контракта на миллиард долларов из Саудовской Аравии, а теперь отверг первое предложение «Реала» о продлении.

На фоне переговоров он обновил аватар в соцсетях, где целует эмблему клуба. И что это – признание в любви или тонкий намек на пересмотр условий?

Что не так с контрактом?



Агенты бразильца уже встречались с руководством «Реала», но предложение клуба их не устроило. Переговоры продолжатся летом, но мадридцы не собираются выходить за рамки своей зарплатной структуры.

Сколько получает Вини?



The Athletic сообщает, что его текущая зарплата – около 15 млн евро в год после налогов, что почти сравнимо с Килианом Мбаппе. Однако представители вингера хотят, чтобы новый контракт точнее отражал его статус одного из лучших игроков мира.

Клуб готов бороться за Винисиуса, но не намерен делать «что-то безумное». Контракт бразильца действует до 2027 года.