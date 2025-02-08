От хейта фанатов до доверия Флика и руководства. Игрок «Барсы» отказался от больших денег

В сезоне-2022/23 Ферран Торрес был в худшей форме и собирал много критики. После его перехода из «Манчестер Сити» в январе 2022 года за 55 млн евро ожидания были высокими, но он долгое время их не оправдывал.

Сейчас Ферран – один из главных джокеров «Барселоны». По информации sport, руководство клуба и главный тренер Ханси Флик уверены, что Торрес остается важной частью команды. Несмотря на интерес со стороны европейских клубов и отсутствие статуса основного игрока, испанец доказал значимость – его недавний хет-трик против «Валенсии» лишь подчеркнул это.

В январе испанец отклонил большой контракт из Саудовской Аравии. Его соглашение с «Барсой» рассчитано до 2027 года.