«Аль-Ахли» ради новичка выкинул из заявки на чемпионат Фирмино. Фанаты не поняли этот жест

«Аль-Наср» Роналду усилил состав Джоном Дураном из «Астон Виллы», тогда как «Аль-Ахли» решил выписать из «Порту» за 50 млн евро. Эта покупка стала критической для экс-форварда «Ливерпуля» Роберто Фирмино.

Галено присоединился к таким игрокам «Аль-Ахли», как Айвен Тоуни, Рияд Марез, Франк Кессиэ, Рожер, Мерих Демирал, Маттео Дамс, Эзджан Алиоски, Александер, Габриэль Вейга и Эдуар Менди и Роберто Фирмино. Все они − легионеры.

Согласно регламенту саудовской лиги, в команде может быть зарегистрировано только десять иностранцев. Бывший игрок «Ливерпуля» Фирмино стал жертвой покупки Галено − его исключили из состава.

Теперь до конца сезона бразилец может играть только в азиатской Лиге чемпионов, так как там отдельная заявка.

Болельщики не поняли такой шаг клуба:

💭«Разочаровывает, что Фирмино выкинули из состава».

💭«Никакого уважения к игроку».

💭«Они просто дали сильную пощечину Бобби».

💭«Бобби заслуживает лучшего».

💭«Фирмино зарабатывает 500 тысяч в неделю, играя только в Лиге чемпионов. Фэйр-плей!»

По слухам, Роберто Фирмино может в ближайшее время вернуться в родную Бразилию. Им интересуются несколько клубов.