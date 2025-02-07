«Аль-Ахли» ради новичка выкинул из заявки на чемпионат Фирмино. Фанаты не поняли этот жест
«Аль-Наср» Роналду усилил состав Джоном Дураном из «Астон Виллы», тогда как «Аль-Ахли» решил выписать из «Порту» за 50 млн евро. Эта покупка стала критической для экс-форварда «Ливерпуля» Роберто Фирмино.
Галено присоединился к таким игрокам «Аль-Ахли», как Айвен Тоуни, Рияд Марез, Франк Кессиэ, Рожер, Мерих Демирал, Маттео Дамс, Эзджан Алиоски, Александер, Габриэль Вейга и Эдуар Менди и Роберто Фирмино. Все они − легионеры.
Согласно регламенту саудовской лиги, в команде может быть зарегистрировано только десять иностранцев. Бывший игрок «Ливерпуля» Фирмино стал жертвой покупки Галено − его исключили из состава.
Теперь до конца сезона бразилец может играть только в азиатской Лиге чемпионов, так как там отдельная заявка.
Болельщики не поняли такой шаг клуба:
💭«Разочаровывает, что Фирмино выкинули из состава».
💭«Никакого уважения к игроку».
💭«Они просто дали сильную пощечину Бобби».
💭«Бобби заслуживает лучшего».
💭«Фирмино зарабатывает 500 тысяч в неделю, играя только в Лиге чемпионов. Фэйр-плей!»
По слухам, Роберто Фирмино может в ближайшее время вернуться в родную Бразилию. Им интересуются несколько клубов.