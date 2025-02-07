Блиц с Мбаппе: кем бы он стал без футбола, что пересматривал четыре раза и чего не ел в детстве?

Килиан Мбаппе дал интервью клубному ТВ, где ответил на несколько интересных вопросов о жизни и увлечениях.

– Если бы не футбол?

– Может быть, попробовал бы стать баскетболистом (смеется). Мне нравится этот вид спорта, я люблю НБА. К тому же, у нас в Мадриде есть команда.

– Любимая команда НБА?

– Зависит от ситуации. В целом, я просто фанат.

– Фильм или сериал, который запомнился?

– «Викинги». Это сериал, который мне очень понравился. Я смотрел его три или четыре раза.

– Блюдо, которое не хотел есть в детстве?

– Многое! Я просто хотел есть картошку фри или пасту. В детстве я вообще не хотел нормально питаться (смеется). Сейчас все изменилось.

– Цель на матч против «Атлетико»?

– Всегда одна – победа. Особенно в таком важном матче, ведь «Атлетико» в таблице Ла Лиги очень близко к нам. Нам нужно побеждать.