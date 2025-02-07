Гризманн просто хотел сделать подарок фанатам, но случилось неожиданное – вот что получил он

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн вновь сыграл ключевую роль в победе своей команды: разгромили «Хетафе» 5:0 в четвертьфинале Кубка Короля.

После финального свистка француз подбежал к трибуне, где болельщики просили у него футболку. Гризманн не оставил их без подарка – отдал игровую форму, но неожиданно получил в ответ несколько игрушек Pokémon.

33-летний нападающий проводит впечатляющий сезон, уже оформив 16+8 в 34 матчах за клуб.