Торресу нет равных. Рейтинг футболистов «Барселоны» за матч против «Валенсии» 5:0

Но как же прекрасен Педри.

Ферран Торрес – лучший игрок матч, тут без вопросов. Три гола были забиты первыми тремя ударами. Такой «Валенсии» хватило бы одного, но Ферран не стал рисковать и оформил хет-трик.

А вот игра Педри доставляет истинное удовольствие: передачи, дриблинг, прием мяча. На все это можно смотреть бесконечно. При этом испанец умудрился выиграть 9 дуэлей из 10 – потрясающий показатель.

Крутую работу проделал Рафинья . Под шумок отдал две голевые и отправился отдыхать. Бразилец просто не может уйти с поля без результативных действий, а дубль из ассистов – его фирменный стиль.

Продолжает прогрессировать Алехандро Бальде . Сегодня у него очередной ассист, правда после середины первого тайма испанец сбавил обороты, как и большинство игроков команды, кроме Фермина Лопеса , Флику пришлось лично успокаивать футболиста.

Френки де Йонг постепенно возвращается в состав. С ним «Барселона» становится более спокойной в центре и убийственно контролирует игры. Марку Касадо будет сложно вернуть свою позицию при такой игре голландца.

Классно вышли на поле Эктор Форт и Жерар Мартин . Им не хватило минут, чтобы повлиять на результат, но было приятно посмотреть на их игру. Форт даже пару раз развлек публику своими индивидуальными действиями.

Легкая прогулка с элементами ротации. Интрига в матче закончилась еще до его начала, а сама игра носила развлекательный характер. Теперь «Севилья» в Ла Лиге – более важная игра.

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