11 голов Тиаго Месси! Сын Лео выдал шоу за юношей «Майами» – вот как он играет

12-летний сын Лионеля Месси Тиаго устроил шоу в матче против сверстников из «Аталанты»! Он забил 11 из 12 мячей своей команды.

В сети появилось видео его игры (не с этого матча, но снято недавно), и это просто магия! Дриблинг, видение поля, язык тела – все как у отца! Тиаго не просто забивает, он дирижирует игрой, создает моменты, раздает передачи и ведет команду вперед.