Сколько стоит матчевая футболка Роналду или Месси? У нас есть ответ!

Когда-нибудь задумывались над тем, за сколько можно купить игровую футболку Лионеля Месси или Криштиану Роналду? Именно ту, в которой они вышли на матч, а не копию. Это не самый люксовый товар, ведь только за один матч каждый игрок использует как минимум две.

Давайте посчитаем на примере Роналду, сколько примерно маек он носил за карьеру. В активе португальца 1 261 профессиональный матч за «Спортинг», «МЮ», «Мадрид», «Ювентус», «Аль-Наср» и сборную. Умножаем на два и получаем примерно 2,5 тысячи футболок. Шанс на то, что десятки из них окажутся на аукционе, крайне велик.

Создатели популярного сайта MatchWornShirt рассказали, как игровая майка попадает к покупателю. Они договариваются с человеком, который может предоставить им такой комплект, а затем выставляют джерси на аукцион. Причем он может начаться в момент, когда футболист еще носит то, что уже продают.

Так было с майкой Коула Палмера, в которой он сделал покер в ворота «Брайтона» в сентябре 2024-го. Сингапурский болельщик «Челси» во время игры выложил €41 127 за то, чтобы эта уникальная вещь стала его.

Нетрудно догадаться, что в топ-10 самых дорогих продаж доминируют двое − Лео Месси (6 футболок) и Криштиану Роналду (2 футболки).

Десятое место у Килиана Мбаппе, чья майка «ПСЖ», в которой он играл в победном матче ЛЧ против «Ньюкасла» (4:1, сентябрь 2023-го), ушла за €35 748.

Футболку Роналду, в которой он последний раз играл за «МЮ» (ноябрь 2023-го против «Астон Виллы»), продали за €45 012.

Топ-10 самых дорогих купленных на аукционе футболок

Лионель Месси − €55 019; Лионель Месси − €50 517; Криштиану Роналду − €45 012; Лионель Месси − €43 623; Криштиану Роналду − €43 206; Лионель Месси − €42 786; Коул Палмер − €41 127; Лионель Месси − €37 405; Лионель Месси − €35 869; Килиан Мбаппе − €35 748.

Есть еще один логичный вопрос: как быть уверенным в том, что майка подлинная? Для этого у MatchWornShirt есть гениальный способ проверки. Они используют чипы Fabricks, которые наносятся на каждую продаваемую компанией футболку с помощью технологии NFC.

Это означает, что при касании чипа смартфоном вы получаете цифровой сертификат подлинности и даже конкретную информацию о футболке, что позволяет MatchWornShirt предоставлять железобетонные гарантии подлинности для успокоения фанатов, коллекционеров и клубов.

В апреле 2024 года компания объявила о сотрудничестве с клубом «ПСВ», сделав голландский клуб первым, кто будет играть с чипами Fabricks на своей форме. На сайте MatchWornShirt утверждают, что вскоре к ним присоединятся «ПСЖ», «Рома» и «Брюгге».