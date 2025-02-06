Новичок «Аль-Насра» Дуран назвал футбольного кумира. И нет, это не Роналду

Форвард «Астон Виллы» Джон Дуран стал неожиданным усилением для «Аль-Насра». За игроком следило несколько топ-клубов, но колумбийцу интереснее было попробовать себя в саудовской лиге.

Дуран уже попал в неожиданную историю, когда СМИ сообщили , что из-за местных законов (мужчина может жить вместе женщиной только если их брак зарегистрирован) он будет жить в соседнем Бахрейне, а на тренировки летать на вертолете. Это около 500 км в день!

Джону этого было недостаточно и когда его спросили о футбольном кумире, он не назвал Криштиану Роналду, с которым теперь играет в одной команде.

«Мой кумир? Златан Ибрагимович. Я ценю его за то, какая он личность, за уверенность в себе, умение забивать голы и темперамент на поле. Зачем быть таким, как все, если можно быть другим? Я очень ценю его подход к футболу и жизни и восхищаюсь этим примером»

Похоже, что скоро Джону Дурану предстоит серьезный разговор с одним из португальцев.