Без Араухо и Левандовского. Возможный стартовый состав «Барселоны» на матч против «Валенсии»

Де Йонг в старте.

Оборона

Рональд Араухо должен начинать матч на скамейке запасных, а вместо него сыграет Эрик Гарсия . В матче против «Валенсии» на первый план выйдет качество передач оборонительных футболистов, в этом аспекте испанец лучше.

Хотелось бы увидеть в воротах Иньяки Пенью , но, кажется, что Ханси Флик не настроен убирать Войчеха Шченсны . «Тек – номер один, однозначно», – так прокомментировал ситуацию главный тренер

Полузащита

Гави не будет доступен, а Дани Ольмо сможет сыграть только несколько минут в концовке встречи. Так что выбор очевиден – выйдет Фермин Лопес , недавно оформивший 2+2 в ворота этой «Валенсии».

А вот выход Марка Касадо совсем не гарантирован. У Френки де Йонга куда больше шансов появиться с первых минут.

Нападение

Все идет к тому, что Флик снова выпустит Феррана Торреса , а Роберта Левандовского оставит на скамейке запасных. Именно так было в прошлом матче. Тогда вышло более, чем хорошо, но сейчас ожидается другая ситуация – «Валенсия» готовится сыграть в пять защитников.

Не стоит ожидать очередные 7:1. «Валенсия» учла прошлые ошибки и намного лучше подготовилась к игре, так что придется играть аккуратнее, не теряя концентрации. В кубке все может пойти по другому сценарию, а права на ошибку у команды нет.

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