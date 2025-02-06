Без Араухо и Левандовского. Возможный стартовый состав «Барселоны» на матч против «Валенсии»
Де Йонг в старте.
Оборона
Рональд Араухо должен начинать матч на скамейке запасных, а вместо него сыграет Эрик Гарсия. В матче против «Валенсии» на первый план выйдет качество передач оборонительных футболистов, в этом аспекте испанец лучше.
Хотелось бы увидеть в воротах Иньяки Пенью, но, кажется, что Ханси Флик не настроен убирать Войчеха Шченсны. «Тек – номер один, однозначно», – так прокомментировал ситуацию главный тренер
Полузащита
Гави не будет доступен, а Дани Ольмо сможет сыграть только несколько минут в концовке встречи. Так что выбор очевиден – выйдет Фермин Лопес, недавно оформивший 2+2 в ворота этой «Валенсии».
А вот выход Марка Касадо совсем не гарантирован. У Френки де Йонга куда больше шансов появиться с первых минут.
Нападение
Все идет к тому, что Флик снова выпустит Феррана Торреса, а Роберта Левандовского оставит на скамейке запасных. Именно так было в прошлом матче. Тогда вышло более, чем хорошо, но сейчас ожидается другая ситуация – «Валенсия» готовится сыграть в пять защитников.
Не стоит ожидать очередные 7:1. «Валенсия» учла прошлые ошибки и намного лучше подготовилась к игре, так что придется играть аккуратнее, не теряя концентрации. В кубке все может пойти по другому сценарию, а права на ошибку у команды нет.
Все остальные пояснения на этой ветке по польской грамматике не более чем выдать желаемое за действительное.