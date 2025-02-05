🎥 Ченнинг Татум научил игроков «Рексхэма» танцевать стриптиз. Все ради рекламы для Супербоула 😂

Мы уже привыкли, что «Рексхэм» удивляет на футбольном поле и очень близок к тому, чтобы в очередной раз получить повышение в классе и оказаться в Чемпионшипе. Сейчас команда Райана Рейнольдса и Роба МакЭлхенни идет на третьем месте Лиги 1, в которой две первые строки дают автоматический промоут, а четыре следующих играют короткий плей-офф.

Валлийцы два с лишним сезона назад играли в пятом английском дивизионе, а теперь совершили резкий скачок. И это притом, что многие эксперты говорили, что в Д3 будет намного сложнее, ведь клубный бюджет серьезно не дотягивает даже до середняков лиги.

Теперь «Рексхэм» удивил участием в рекламе, которую 10 февраля увидят все зрители Супербоула. Нам не столько важен бренд, который рекламируют, как то, кто участвует в видео. Кроме игроков «Рексхэма» и главного тренера Фила Паркинсона − голливудская звезда Ченнинг Татум. И все это под шедевральную «Gonna Make You Sweat» (более привычное название − «Everybody Dance Now»).

По сценарию Татуму якобы позвонили Рейнольдс и МакЭлхенни и попросили помощи: они недовольны тем, как футболисты празднуют забитые мячи. Кто, как не Татум, игравший в прошлом стриптизера в фильме «Супер Майк», прийти на помощь?

Татум, то есть, Мэджик Майк, показывает несколько уморительных движений и дает важный совет: главное − зрительный контакт. После вся команда устраивает массовое сумасшествие в раздевалке, которое не останавливает даже приход главного тренера Фила Паркинсона. Кто-то даже увлекается настолько, что начинает раздеваться: «Нет, нет, я обещал Робу и Райану, что все будет стильно. Все быстро оделись!»

Как вам такой вирусный заход от «Рексхэма»?